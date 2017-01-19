الاتصالات السعودية تحقق صافي ربح 2.15 مليار ريال للربع الرابع بارتفاع قدره 10%

صراحة – نواف العايد : حققت مجموعة الاتصالات السعودية (STC) صافي أرباح عن الربع الرابع لعام2016 بلغ 2.15 مليار ريال، بارتفاع قدره 10% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبذلك يوزع “ريالا” للسهم الواحد عن الربع الرابع .

وأعلنت الاتصالات السعودية عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، حيث حققت المجموعة ارتفاعا في ايرادات الخدمات من العمليات المحلية خلال عام 2016 بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت الايرادات الموحدة خلال العام بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 51,845 مليون ريال، وارتفع عدد عملاء الخدمات المدمجة خلال الربع الرابع بنسبة 19% مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وبنسبة 11% مقارنة بالربع السابق، فيما حقق عائدات قطاع الأعمال خلال الربع الرابع ارتفاعا بنسبة تقارب الـ 19% مقارنة بنفس الربع من العام السابق .

وبناء على هذه النتائج المحققة، وتماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات التي تبدأ من الربع الرابع من عام 2015م كما أقرها مجلس إدارة الشركة وسبق الإعلان عنها في تاريخ 11 نوفمبر 2015م التي اعتمدت خلال اجتماع الجمعية العامة في يوم 4 أبريل 2016م، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2,000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2016م، أي ما يعادل ريالا للسهم الواحد .

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية (STC) الدكتور خالد بن حسين البياري أن ارتفاع ايرادات الشركة خلال عام 2016م بما يقارب نسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق، يؤكد أن الاستراتيجية التي تبنتها الشركة تحقق أهدافها .

وأوضح أنه بالنسبة لانخفاض صافي الربح خلال العام، فيعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع تكلفة الخدمات خلال العام، التي تضمنت تكاليف كبيرة ناتجة عن عملية توثيق البصمة للملايين من عملاء الشركة وتوثيقها لدى الأجهزة الحكومية المعنية خلال النصف الأول من العام، كذلك الاستثمارات الكبيرة في برامج وأنظمة متعلقة بخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة وبرامج أمن المعلومات ، التي جرى معظمها خلال النصف الأول من العام 2016م، إلى جانب استمرار الشركة بالاستثمار في برامج ومبادرات سيكون لها تأثير ايجابي في المستقبل، مثل برنامج التقاعد المبكر

ولفت البياري الانتباه إلى أن الشركة ستواصل استثماراتها في الشبكات المتطورة والمبنية على التقنيات الجديدة وذلك في سبيل توفير أفضل الخدمات لعملائنا، مشيرا أ، رؤية الشركة في عام 2020 م هو التحول إلى شركة رقمية تقدم لعملائها خدمات مبتكرة، والعمل مع جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص نحو نشر خدمات النطاق العريض والمنصات المرادفة مثل منصات الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء وفق ما تحتاجه خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .

مؤكدا أنه في الوقت الراهن تدعوا الحاجة إلى وجود خدمات البيانات عالية السرعة، خاصة المدعومة بشبكة الألياف البصرية، مبينا أن الفترة المقبلة لعالم الاتصالات ستشهد تداخلات مع قطاعات عديدة، منها على سبيل المثال قطاعا الصحة والتعليم لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

مما يذكر أن الشركة واصلت الاستثمار في شبكاتها وخاصة شبكة الجيل الرابع وفي جميع مناطق المملكة، والاستمرار في نشر شبكة الألياف البصرية في المملكة لخدمة قطاع الأعمال، وتعزيز خدمات الهاتف الثابت عبر الجيل الجديد من خدماته والخدمات المصاحبة للخدمة، مما أدى إلى ارتفاع عدد عملاء الخدمات المدمجة خلال الربع الرابع بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة 11% مقارنة بالربع السابق، كما سجلت اجمالي عائدات قطاع الأعمال خلال الربع الرابع ارتفاعا بنسبة تقارب الـ 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع عائدات خدمات البيانات من قطاع الأعمال خلال الربع الرابع بنسبة تقارب الـ 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والبدء بتقديم خدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة.