مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية

صراحة – فيصل القحطاني : أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم عدد من قرارات التكليف الإدارية، على النحو التالي: الأستاذ عادل بن مقبل العودة مديراً لمكتب “وفاء”, الأستاذ سالم بن معاشي الرويلي مشرفاً لتعليم الكبار في إدارة تعليم الكبار, الأستاذة أسماء بنت إبراهيم الشرعان مشرفة مختبرات في مكتب التعليم بسكاكا “بنات”, الأستاذة جواهر بنت منسي الرويلي مشرفة مصادر في إدارة التجهيزات المدرسية, الأستاذة منى بنت حمود الفلاج مشرفة تقنيات تعلم في إدارة التجهيزات المدرسية، الأستاذة منيرة بنت سالم الرويلي مشرفة صفوف الأولية في مكتب التعليم بسكاكا “بنات”، الأستاذة سفانة بنت ابراهيم المطلق مشرفة توجيه وإرشاد في إدارة التوجيه والإرشاد “بنات”، الأستاذة صالحة بنت محمد الرويلي مشرفة علوم شرعية في مكتب تعليم طبرجل.