(الصحة) تنظم ملتقى للجودة وسلامة المرضى

صراحة – خالد الحسين : نظمت (الصحة) مؤخرًا فعاليات ملتقى الجودة وسلامة المرضى تحت عنوان (تجسير مبادرات وأهداف الجودة في الصحة لنصل إلى رؤيتنا)، والتي استمرت على مدى يومين.

وشملت الفعاليات عددًا من ورش العمل؛ بهدف خدمة المبادرات وتوضيحها، وتناولت خلالها المهارات القيادية والإدارية للجودة في مديريات الشؤون الصحية، والبناء الأساسي للوحة مؤشرات الأداء الأساسية بـ(الصحة) لمختلف المستويات، ونقاطًا أساسية لتطبيق معايير السلامة الأساسية لـ (سباهي) بمستشفيات وزارة الصحة، وإدارة المخاطر، وإستراتيجية (كايزن) اليابانية، ومنع الهدر في الجودة الصحية، بالإضافة إلى دورة متخصصة في تحليل البيانات باستخدام نظام spss.

كما تم عرض المشاريع والمبادرات وسيرها؛ بهدف توضيح الرؤية وتعزيز الشفافية، وإشراك المعنيين في تلك المبادرات من جميع مديريات المناطق والمحافظات والمنشآت، حيث قدمت الوزارة عددًا من الأوراق، أبرزها: الخطة الاستراتيجية للجودة وسلامة المريض، ومشروع الرعاية المتمركزة على المريض، ومشروع لوحة مؤشرات الأداء على المستوى الوزاري ومستوى المديريات والمستشفيات، ومشروع الحوكمة للجودة وسلامة المرضى للربط بين المديريات والمستشفيات، وتنفيذ إستراتيجيات الوزارة، ومشروع استحداث برامج إدارة المخاطر، والواقع والمأمول لتطبيق معايير السلامة الأساسية (سباهي)، وأدوار المديريات ومديري المستشفيات في الجودة وسلامة المريض (تجربة مديرية حفر الباطن)، وتجربة مدينة الملك فهد الطبية بالرياض في تطبيق برنامج الجودة وسلامة التمريض، إلى جانب برنامج المراجعة الإكلينيكية (تجربة مجمع الدمام الطبي).

تجدر الإشارة إلى أن (الصحة) دأبت مؤخرًا على تنظيم عدد من الفعاليات واللقاءات التي تهدف إلى دعم مبادراتها، وتعزيز تواصل كافة أفراد المجتمع وتفاعلهم مع برامجها وخططها الإستراتيجية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني