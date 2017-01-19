مكتب الضمان الاجتماعي بحوطة بني تميم ينتقل لمقره الجديد

صراحة – نواف العايد : بدأ مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم أمس في استقبال المراجعين والمستفيدين بمقره الجديد الواقع على طريق الملك فهد بحي السلامية، حيث يخدم المكتب الجديد محافظتي حوطة بني تميم والحريق والمراكز التابعة لهما التي تبعد حتى مسافة 150 كيلاً .

ويعد المبنى الجديد لمكتب الضمان بالحوطة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أحد المعالم البارزة في المحافظة بشكله الهندسي المميز ، وتقدر مساحته بـ 3338 متراً مربعاً، ويتكون من دورين إضافة إلى الطابق الأرضي الذي يشتمل على صالتين لاستقبال المراجعين من الجنسين ، فيما يضم الدور الأول مكاتب الادارة ، والموارد البشرية ، والخدمات المساندة، بينما تتوزع بقية المكاتب ذات الصلة في الدور الثاني.

وقدم مدير المكتب عبدالله بن زيد آل عبدالله شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعيه لحرصها واهتمامها بكل فئات المجتمع المشمولة بالرعاية ، وتحقيق كل مامن شأنه راحة المستفيدين وخدمتهم.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني أن إمكانات المكتب ستسهم في إنجاز العمل وخدمة المستفيدين في أسرع وقت .