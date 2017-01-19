: ورشة عمل لمناقشة العلاقة بين أداء الطلاب في اختبارات قياس والمرحلة الجامعة

صراحة – محمد المحسن : عقد المركز الوطني للقياس ورشة عمل بعنوان ” العلاقة بين أداء الطالب في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي وأدائه في المرحلة الجامعية “، وذلك بحضور سمو الرئيس الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، ومسؤولي المركز ومدراء الإدارات، بمقر المركز بالرياض.

وتم خلال الورشة التي قدمها عدد من الباحثين، عرض نتائج البحث الذي تم إعداده وتطبيقه على 35 ألف طلاب وطالبة من مختلف الجامعات السعودية، ويهدف إلى التعرف على معاملات الصدق التنبؤي لكل من اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي ، بالحصول على معامل الارتباط بين أداء الطالب في هذه الاختبارات وأدائه خلال دراسته في الجامعة وبعد التخرج .