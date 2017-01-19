الأمم المتحدة تطالب نظام الأسد بالتوقف عن منع المساعدات عن المدنيين المحاصرين

صراحة – فيصل القحطاني :طالب كبير مستشاري المبعوث الدولي للأزمة في سوريا يان إيجلاند نظام الأسد بوقف ممارساته بمنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين والأطفال والجرحى في المناطق المحاصرة في سوريا .

وأعرب إيجلاند خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن قلقه إزاء الأوضاع بمنطقة نهر بردي قرب دمشق، حيث نزحت آلاف العائلات وقتل العديد من المدنيين, مشيرًا إلى ضرورة توصل الأمم المتحدة لاتفاق مع جميع الأطراف لحل هذه المشكلة .

كما أعرب عن قلقه إزاء إضطرار برنامج الغذاء العالمي منذ الأحد الماضي لوقف عمليات الإسقاط الجوي للغذاء في دير الزور بسبب القتال الجاري, مبينًا أن سكان دير الزور لم يعد لديهم أي خط لإمدادات الغذاء أو أي مصدر للطعام .