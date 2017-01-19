أمانة جدة توضح حقيقة ظهور رفات موتى أثناء أعمال بناء روضة للأطفال

صراحة – خالد الحسين : إشارة إلى ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن تصريح أمانة محافظة جدة لأحد المستثمرين ببناء روضة أطفال على مقبرة.

تود أمانة محافظة جدة توضيح التالي:

1. الموقع المطروح للاستثمار ليس معتمد مقبرة وإنما هو صك أملاك دولة عبارة عن جزء مخصص حديقة وجزء مخصص روضة أطفال.

2. قبل طرح الموقع للمزايدة الاستثمارية كان الموقع مستغل على الطبيعة كمواقف سيارات ولعدة سنوات.

3. المزايدة الاستثمارية وإجراءات الترسية وتوقيع العقد تمت بموجب كروكي تنظيمي معتمد للموقع مدار البحث كروضة أطفال.

4. المشروع تقريباً منتهي من البناء وخلال فترات أعمال حفر الأساسات والبناء والمتابعة لم يظهر أي آثار لمقبرة نهائياً.

5. فقط عند حفر خزان البيارة في الجزء الشمالي الغربي اتضح ظهور رفات العظام وذلك على بعد 7.5م من المبنى.

6. تم تشكيل لجنة من (محافظة جدة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمانة محافظة جدة، المحكمة العامة بجدة) ورأت الرفع لسماحة المفتي عن طريق المحكمة العامة بجدة لإصدار الفتوى الشرعية حيال الأرض من الناحية الشمالية الشرقية والناحية الشمالية الغربية.

7. تم إيقاف المستثمر عن العمل حتى صدور الفتوى.