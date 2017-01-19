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19 يناير, 2017   1886

انطلاق فعاليات ملتقى “رائدات النجاح” للروضات القرآنية بصامطة

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صراحة – خالد الحسين : انطلقت اليوم ، فعاليات ملتقى “رائدات النجاح” للروضات القرآنية بمحافظة صامطة , الذي يجمع بين مديرات ومعلمات ومشرفة الروضات القرآنية .
وبدئ اللقاء بكلمة ترحيبية من مشرفة الروضات القرآنية نوره بنت يعقوب الحكمي ، تناولت فيها الهدف من الملتقى وهو التعارف وكسر الحواجز والرؤية المستقبلية للروضات القرآنية.
وتحدثت المشرفة عن الخطط التطويرية ، مبرزة مدى حرص الجمعية الخيرية لتحفيظ القران بصامطة وجهودها الملموسة لمنسوبات الروضات القرآنية ، وتنشئة جيل المستقبل.
ثم اقيمت ورشة عمل “القائد الناجح والمعلم الناجح” ، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية وترفيهيه.

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