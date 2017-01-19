السيطرة على حريق في منزل بحي المنصور دون إصابات

صراحة – نواف العايد : تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من السيطرة على حريق نشب في غرفتين بداخل فناء منزل بحي المنصور بمكة المكرمة تقدر مساحته بـ 700م2 يحتوي على بعض الأشجار والمخلفات والأثاث الرجيع ويقع بجواره مجموعة من المنازل الشعبية حيث تم إخلاء الساكنين في المنزل والمنازل المجاورة من الساكنين عن طريق وحدات الإنقاذ , فيما باشرت وحدات المكافحة السيطرة على الحادث والحيلولة دون امتداده .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات في الأرواح ولله الحمد وأنه تم الشخوص من قبل ضباط التحقيق بالإدارة على موقع الحادث لتحديد الأسباب .