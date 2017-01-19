ترامب في واشنطن استعدادا لتنصيبه

صراحة – وكالات : وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى قاعدة جوية خارج واشنطن الخميس 19 يناير/كانون الثاني على متن طائرة رئاسية باللونين الأزرق والأبيض قبل تنصيبه رئيسا جديدا الجمعة.

ووصلت عائلة ترامب إلى قاعدة “اندروز” في العاصمة الأمريكية واشنطن قادمة من نيويورك. وعند خروج ترامب من الطائرة في القاعدة الجوية لوح بيده، وحيا ضابط سلاح الجو الذي كان في استقباله. وجاء في الطائرة كل من زوجته ميلانيا، وابنه بارون (10 سنوات) وأولاده الكبار دونالد الابن وإريك وإيفانكا وأسرهم.

وتستعد العاصمة الأمريكية لاستقبال نحو 900 ألف شخص من المؤيدين والمناوئين، على حد سواء، لحضور مراسم التنصيب التي تشمل أداء اليمين على مدرج الكونغرس ومسيرة إلى البيت الأبيض في الشوارع التي سيحتشد فيها المتابعون.

ومن المتوقع أن يخرج أكثر من ربع مليون محتج خلال تنصيب الرئيس الجمهوري.

وحصلت نحو 30 جماعة من المعارضين والمؤيدين لترامب على تصاريح بتنظيم تجمعات حاشدة أو مسيرات قبل وأثناء وبعد التنصيب. ومن المتوقع تنظيم مزيد من الاحتجاجات دون تصاريح.

ومن المقرر أن تفرض السلطات طوقا أمنيا حول مساحة نحو ثمانية كيلومترات من وسط واشنطن بالاستعانة بنحو 28 ألفا من عناصر الأمن واستخدام أسيجة تمتد لعدة كيلومترات وحواجز طرق وشاحنات محملة بالرمل.

وصرح رئيس الشرطة بيتر نيوشام أن الضباط مستعدون لتنفيذ حملات اعتقال جماعية، لكن السلطات تأمل في ألا تكون هناك ضرورة لذلك، مضيفا في مقابلة مع محطة تلفزيونية في واشنطن “إذا قمنا بعمليات اعتقال جماعي فسنتمكن من فرز الأشخاص بسرعة كبيرة.”

وأكد الشرطة ومسؤولو الأمن عدة مرات أنهم ملتزمون بضمان الحقوق الدستورية للمحتجين في حرية التعبير والتجمع السلمي.