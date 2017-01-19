(STC) تحقق صافي ربح 2.15 مليار ريال للربع الرابع بارتفاع قدره 10%

صراحة – الرياض : أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية (STC) عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

• ارتفاع ايرادات الخدمات من العمليات المحلية خلال العام بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق

• ارتفاع الايرادات الموحدة خلال العام بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق لتصل الى 51,845 مليون ريال

• ارتفاع عدد عملاء الخدمات المدمجة خلال الربع الرابع بنسبة 19% مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وبنسبة 11% مقارنة بالربع السابق

• ارتفاع عائدات قطاع الأعمال خلال الربع الرابع بنسبة تقارب الـ 19% مقارنة بنفس الربع من العام السابق

بناء على هذه النتائج التي تحققت، وتماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من الربع الرابع من عام 2015م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الاعلان عنها في تاريخ 11 نوفمبر 2015م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة في يوم 4 أبريل 2016م، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2,000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2016م، أي ما يعادل 1 ريال للسهم الواحد.

وتعليقاً على هذه النتائج صرح الدكتور خالد بن حسين البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية (STC): “ان ارتفاع ايرادات الشركة خلال عام 2016م بما يقارب نسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق، يؤكد على أن الاستراتيجية التي تبنتها الشركة تحقق أهدافها ولله الحمد على الرغم من كل التحديات والظروف التي تواجه قطاع الاتصالات والظروف الاقتصادية بوجه عام. أما بالنسبة لانخفاض صافي الربح خلال العام، فالسبب الرئيسي يعود الى ارتفاع تكلفة الخدمات خلال العام، والتي تضمنت تكاليف كبيرة ناتجة عن عملية توثيق البصمة للملايين من عملاء الشركة وتوثيقها لدى الأجهزة الحكومية المعنية خلال النصف الأول من العام، وكذلك الاستثمارات الكبيرة في برامج وأنظمة متعلقة بخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة وبرامج أمن المعلومات والتي تم معظمها كذلك خلال النصف الأول من العام 2016م. وكذلك لاستمرار الشركة بالاستثمار في برامج ومبادرات سوف يكون لها تأثير ايجابي في المستقبل المنظور بإذن الله، مثل برنامج التقاعد المبكر. وهنا، أود أن أؤكد أن الشركة سوف تواصل استثماراتها في الشبكات المتطورة والمبنية على التقنيات الجديدة وذلك في سبيل توفير أفضل الخدمات لعملائنا.”

وأضاف الدكتور البياري “أن رؤية الشركة في عام 2020 م هو التحول الى شركة رقمية تقدم لعملائها خدمات مبتكرة، فالدولة تعيش الان بداية التحول للاقتصاد الرقمي، والشركة قادرة بإذن الله على العمل مع جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص نحو نشر خدمات النطاق العريض والمنصات المرادفة مثل منصات الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء وفق ما تحتاجه خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مؤكدا في الوقت الراهن وجود الحاجة الى خدمات البيانات عالية السرعة، وخاصة المدعومة بشبكة الألياف البصرية، حيث أن الفترة المقبلة لعالم الاتصالات ستشهد تداخلات مع قطاعات عديدة، ومنها على سبيل المثال قطاعي الصحة والتعليم لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.”

وعلى مستوى العمليات المحلية، واصلت الشركة الاستثمار في شبكاتها وخاصة شبكة الجيل الرابع وفي جميع مناطق المملكة كما استمرت في نشر شبكة الألياف البصرية في المملكة لخدمة قطاع الأعمال. كما أن الشركة مستمرة في تعزيز خدمات الهاتف الثابت عبر الجيل الجديد من خدماته والخدمات المصاحبة للخدمة، مما ادى الى ارتفاع عدد عملاء الخدمات المدمجة خلال الربع الرابع بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة 11% مقارنة بالربع السابق.

كما سجلت اجمالي عائدات قطاع الأعمال خلال الربع الرابع ارتفاعا بنسبة تقارب الـ 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع عائدات خدمات البيانات من قطاع الأعمال خلال الربع الرابع بنسبة تقارب الـ 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وكذلك البدء بتقديم خدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة.