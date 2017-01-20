حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة

صراحة – محمد المحسن : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق, كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض, والقصيم ، والشرقية ، وتمتد إلى منطقة نجران), وتتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (عسير ، وجازان بما فيها الأجزاء الساحلية ، والباحة), وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة, مع فرصة تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وتتحول إلى شمالية غربية ما بعد الظهيرة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج .