كأس الملك: خمس مباريات ضمن دور الـ32

صراحة – خالد الحسين : ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ32 تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفيصلي – الجيل

الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: الجمعة 20 يناير 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

حكم الساحة: محمد البريدي

المساعد الأول: عادل شراحيلي

المساعد الثاني: حسن العاقول

الحكم الرابع: نايف المريخي

بطاقة المباراة

الطائي – الاتحاد

الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )

اليوم: الجمعة 20 يناير 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً

حكم الساحة: عبدالله العويدان

المساعد الأول: ياسر السلطان

المساعد الثاني: سامي الحركان

الحكم الرابع: أحمد صايل

بطاقة المباراة

النجوم – التعاون

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 20 يناير 2017 م

الوقت: 5,55 عصراً

حكم الساحة: فهد النواف

المساعد الأول: أحمد فقيهي

المساعد الثاني: عبدالعزيز البرية

الحكم الرابع: محمد الدقاش

بطاقة المباراة

الصفا – القادسية

الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )

اليوم: الجمعة 20 يناير 2017 م

الوقت: 7,15 مساءً

حكم الساحة: أحمد الطيار

المساعد الأول: حمدي السريحي

المساعد الثاني: عماد عسكر

الحكم الرابع: حسين الستري

بطاقة المباراة

الأهلي – الشعلة

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )

اليوم: الجمعة 20 يناير 2017 م

الوقت: 8,10 مساءً

حكم الساحة: سامي الجريس

المساعد الأول: خلف زيد

المساعد الثاني: فيصل القحطاني

الحكم الرابع: سلطان العكيري