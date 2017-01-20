كأس الملك: خمس مباريات ضمن دور الـ32

صراحة – خالد الحسين : ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ32 تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الفيصلي – الجيل
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الجمعة 20 يناير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
حكم الساحة: محمد البريدي
المساعد الأول: عادل شراحيلي
المساعد الثاني: حسن العاقول
الحكم الرابع: نايف المريخي
بطاقة المباراة
الطائي – الاتحاد
الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )
اليوم: الجمعة 20 يناير 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً
حكم الساحة: عبدالله العويدان
المساعد الأول: ياسر السلطان
المساعد الثاني: سامي الحركان
الحكم الرابع: أحمد صايل
بطاقة المباراة
النجوم – التعاون
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 20 يناير 2017 م
الوقت: 5,55 عصراً
حكم الساحة: فهد النواف
المساعد الأول: أحمد فقيهي
المساعد الثاني: عبدالعزيز البرية
الحكم الرابع: محمد الدقاش
بطاقة المباراة
الصفا – القادسية
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
اليوم: الجمعة 20 يناير 2017 م
الوقت: 7,15 مساءً
حكم الساحة: أحمد الطيار
المساعد الأول: حمدي السريحي
المساعد الثاني: عماد عسكر
الحكم الرابع: حسين الستري
بطاقة المباراة
الأهلي – الشعلة
الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: الجمعة 20 يناير 2017 م
الوقت: 8,10 مساءً
حكم الساحة: سامي الجريس
المساعد الأول: خلف زيد
المساعد الثاني: فيصل القحطاني
الحكم الرابع: سلطان العكيري