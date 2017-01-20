احباط محاولة تهريب 975 جرام من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة

صراحة – نواف العايد : تمكّن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من إحباط محاولة لتهريب كمية من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة بلغت (975) تسعمائة وخمسة وسبعون جرام, كانت مخبأة داخل حقيبة خاصة بأحد المسافرين.

وحول تفصيل ذلك قال الأستاذ فيصل الدباغ مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة الملابس الخاصة بالراكب، وبعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً, عُثر بداخلها على على حافظة طعام وبعد فك قاعدة الحافظة عُثر على (975) جرام من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.