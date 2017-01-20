جامعة المجمعة تحصل على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف الأولى على مستوى اختراعات الشرق الأوسط

صراحة – خالد الحسين : حصلت جامعة المجمعة على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف الأولى على مستوى اختراعات الشرق الأوسط ، والمركز الأول لمكتب براءات الاختراع الخليجي ، والتأهل لمعرض جنيف الدولي للاختراعات ، ودرع تكريمي من مكتب مجلس التعاون الخليجي ، وجائزة مالية من دولة الكويت ، وذلك خلال مشاركتها بمعرض الكويت للاختراعات بالشرق الأوسط الذي اختتم اليوم الخميس من بين ٤٤ دولة و٤٧٦ مشاركة ، وحصلت الجامعة على هذه الجوائز من خلال مشاركة الجامعة باختراع جهاز قياس تقدير نسبه الكوليسترول بالدم من نقطة دم باستخدام حساس حيوي بتقنية النانو ، وقد تم تسليم الجوائز من الشيخ سلمان صباح السالم الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت، والشيخ نمر فهد الصباح الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية ووزارة التجارة والصناعة، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني .

وبهذه المناسبة نبارك لمعالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن ، ولمنسوبي الجامعة ، وللوطن الغالي .