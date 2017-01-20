السديس يستقبل وفداً من إدارة تعليم صبيا

صراحة – فيصل القحطاني : استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم وفداَ من إدارة تعليم صبيا بجازان, حيث رحب بهم وأشاد بجهود التعليم في المنطقة ، مؤكدا أهمية رسالة العلم للنشء وبناء جيل يحمل على عاتقه مسؤولية إثراء هذه الأمة بما يرضي الله ورسوله ونبذ الخلافات والمعتقدات والخرافات البائدة .

وأثنى الوفد من جهتهم بالجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة في عمارة المسجد الحرام, خلال زيارتهم التي شملت مكتبة المسجد الحرام, ومعهد الحرم المكي الشريف ومصنع كسوة الكعبة المشرفة وإدارة الأمن الفكري، معبرين عن شكرهم لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ما تقدمه الرئاسة لقاصدي الحرمين الشريفين .