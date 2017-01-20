انطلاق الجولة الثالثة من سباقات الريم الدولية للسيارات بالرياض

صراحة – محمد المحسن : تستكمل اليوم منافسات الجولة الثالثة من مهرجان السباقات السعودي الذي تستضيفه حلبة نادي الريم الدولية للسيارات غرب الرياض، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويبحث محمد بن سعود إلى مواصلة صدارته لبطولة الجي تي، حيث يتصدر فئة “تي1” بفارق نقطتين عن محمد بن فيصل الذي يأتي ثانياً بـ46 نقطة، وفي الفئة الثانية يأمل سائق فريق النادي الأهلي عبدالله الدوسري إلى تعزيز صدارته في الفئة الثانية إذ يتصدر بـ53 نقطة، فيما يأتي ثانيا فهد التويجري بـ41 نقطة.

أما الفئة الثالثة يأتي فيصل آل إبراهيم في المركز الأول بارتياح عن أقرب منافسيه سائق فريق ألفا الوعلان خالد الزايد .

وفي بطولة كأس الأمير سلطان الفيصل للناشئين يسيطر سائقا فريق الأهلي على ترتيب البطولة التي يتصدرها خالد الأحمدي وثانياً يوسف العمودي .