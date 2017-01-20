العمل : بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن في الأول من فبراير المقبل

صراحة – خالد الحسين : أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن سيكون في الأول من فبراير المقبل (2017م).

وقال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة، المشرف العام على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، إن معالي الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص اعتمد الهيكل التنظيمي للبرنامج، استعداداً لإطلاق البرنامج بشكل رسمي، حيث جهز مركزا متكاملا للاتصال لتلقي استفسارات المستفيدين، من خلال 635 مأمورة اتصال ومشرفة، يعملون 18 ساعة يومياً لخدمة المستفيدين، وآخر للدعم التقني والفني مكون من 142 موظفاً وموظفة، إضافة إلى دعم هذا الفريق من قبل 73 مهندساً في أمن المعلومات، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة مميزة .

وأشار المهندس العصيمي إلى أن التسجيل في برنامج حساب المواطن متاح للمواطنين في أي وقت، ابتداء من 1 فبراير المقبل، ولا يلزم الاستعجال في التسجيل في الأيام الأولى، حيث أن البوابة متاحة إلكترونياً على مدار 24 ساعة.

وأكد المشرف العام على برنامج حساب المواطن، ضرورة استقاء المعلومات حول البرنامج من مصادرها الرسمية، سواء عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج أو من خلال حساب البرنامج الرسمي في “تويتر” citizenaccount@ ، أو من خلال مركز الاتصال .