جامعة جازان ممثلة في كلية طب الأسنان تنفذ برنامجاً لأسر شهداء الواجب

صراحة – فيصل القحطاني : نفذت جامعة جازان ممثلة في كلية طب الأسنان برنامجاً لأسر شهداء الواجب ، وذلك بتقديم خدمات علاجية لهم ضمن فعاليات تكريم أسر الشهداء الذي نظمه فريق تواصل التطوعي بالغرفة التجارية بمنطقة جازان .

ورأى عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبد الوهاب الأمير ، أن ما تقوم به الكلية ما هو إلا جزء يسير مما تحرص الجامعة على تقديمه خدمة للمجتمع ضمن استراتيجيتها الهادفة أكاديمياً واجتماعياً ، لافتاً الانتباه إلى أن هذه المشاركة تأتي كنوع من العرفان بالجميل لما قدمه شهداء الوطن في الحد الجنوبي واستمراراً للدور الرائد الذي تقدمه الجامعة ضمن واجبها الوطني والإنساني.

مما يذكر أن جامعة جازان نفذت عدداً من البرامج الخاصة بالشهداء وأسرهم ، وللمرابطين على الحد الجنوبي ممثلة في إعفاء المشاركين منهم من رسوم التعليم عن بعد .