النفط يرتفع 2% قبل اجتماع بشأن التزام المنتجين بخفض الإنتاج



صراحة – نواف العايد : ارتفع النفط للجلسة الثانية اليوم بفضل توقعات بأن اجتماعاً لكبار منتجي النفط في العالم سيظهر التزامهم باتفاق عالمي لخفض الإنتاج عندما يعقد مطلع الأسبوع المقبل لكن الزيادة الأسبوعية في مخزونات النفط الأمريكية التي فاقت التوقعات كبحت المكاسب.

وبحلول الساعة 1419 بتوقيت جرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.30 دولار أو ما يعادل 2.4 في المئة إلى 55.46 دولار للبرميل.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بارتفاع قدره 1.25 دولار أو ما يعادل 2.4 في المئة إلى 52.62 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير في حين توقع المحللون ارتفاعها 342 ألف برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات البنزين.