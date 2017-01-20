بلدية الخرج تدشن مختبر صحة البيئة في سوق الخضار المركزي بالسيح

صراحة – محمد المحسن: دشنت بلدية الخرج أمس مختبر إدارة صحة البيئة الذي يعنى بسلامة الأغذية ، وذلك في مقر سوق الخضار والفواكه المركزي بمدينة السيح.
وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن المختبر يهدف إلى تعزيز الحفاظ على الصحة العامة عبر إخضاع الأطعمة والمنتجات والمحاصيل الزراعية للكشف
المخبري قبل تداولها في الأسواق الاستهلاكية ، وكشف مدى صحة ومطابقة مياه الشرب للمواصفات العالمية .
وبين أن المختبر يستقبل عينات الخضار ومختلف الأغذية والمياه وتحليلها ومراقبة ومتابعة النتائج والعينات بعد التحليل وتطبيق لائحة المخالفات على أصحاب المصانع
والمزارع والمحلات المخالفة حسب ظهور النتائج .