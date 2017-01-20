التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المناطق >> بلدية الخرج تدشن مختبر صحة البيئة في سوق الخضار المركزي بالسيح
20 يناير, 2017   2346

بلدية الخرج تدشن مختبر صحة البيئة في سوق الخضار المركزي بالسيح

شعار-بلدية-الخرج-225x30011

صراحة – محمد المحسن: دشنت بلدية الخرج أمس مختبر إدارة صحة البيئة الذي يعنى بسلامة الأغذية ، وذلك في مقر سوق الخضار والفواكه المركزي بمدينة السيح.
وأوضح رئيس بلدية الخرج‏ المهندس أحمد بن محمد البكيري أن المختبر يهدف إلى تعزيز الحفاظ على الصحة العامة عبر إخضاع الأطعمة والمنتجات والمحاصيل الزراعية للكشف
المخبري قبل تداولها في الأسواق الاستهلاكية ، وكشف مدى صحة ومطابقة مياه الشرب للمواصفات العالمية .
وبين أن المختبر يستقبل عينات الخضار ومختلف الأغذية والمياه وتحليلها ومراقبة ومتابعة النتائج والعينات بعد التحليل وتطبيق لائحة المخالفات على أصحاب المصانع
والمزارع والمحلات المخالفة حسب ظهور النتائج .

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA