بلدية الخرج تدشن مختبر صحة البيئة في سوق الخضار المركزي بالسيح

صراحة – محمد المحسن: دشنت بلدية الخرج أمس مختبر إدارة صحة البيئة الذي يعنى بسلامة الأغذية ، وذلك في مقر سوق الخضار والفواكه المركزي بمدينة السيح.

وأوضح رئيس بلدية الخرج‏ المهندس أحمد بن محمد البكيري أن المختبر يهدف إلى تعزيز الحفاظ على الصحة العامة عبر إخضاع الأطعمة والمنتجات والمحاصيل الزراعية للكشف

المخبري قبل تداولها في الأسواق الاستهلاكية ، وكشف مدى صحة ومطابقة مياه الشرب للمواصفات العالمية .

وبين أن المختبر يستقبل عينات الخضار ومختلف الأغذية والمياه وتحليلها ومراقبة ومتابعة النتائج والعينات بعد التحليل وتطبيق لائحة المخالفات على أصحاب المصانع

والمزارع والمحلات المخالفة حسب ظهور النتائج .