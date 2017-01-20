أسعار الذهب تنخفض قبل تنصيب ترامب

صراحة – واس: سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضاً في وقت يتوقع فيه المستثمرون من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن يهدئ الأسواق بعودته إلى تبني لهجة تصالحية في خطاب تنصيبه.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1199.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش بينما تراجع المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1199.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.8 % إلى 16.87 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.5 % إلى 954.40 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الخامس من يناير عند 943.75 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 752.45 دولار للأوقية.