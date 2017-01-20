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20 يناير, 2017   2185

الفيصلي إلى دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين بفوزه على الجيل

كأس خادم الحرمين

صراحة – واس: تأهل فريق الفيصلي إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الجيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ضمن دور الـ 32 من المسابقة .
وافتتح التسجيل فريق الجيل بالدقيقة 19 عن طريق محترفه دا سيلفا ، وبعد مرور دقيقه أدرك الفيصلي التعادل عن طريق محترفه ايفيرالدو من ضربة جزاء ، ليعود مره أخرى الجيل بالتسجيل مرة أخرى بالدقيقة 23 عن طريق لاعبه أكرم ، ثم أدرك الفيصلي التعادل بالدقيقة 31 سجله محترفه لويس غوستافو ، وفي الدقيقة 82 استطاع الفيصلي التقدم بهدف الفوز عن طريق لاعبه محمد مجرشي .

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