مقتل أكثر من 80 مقاتلًا من تنظيم “داعش” في ضربات أمريكية على جنوب سرت الليبية

صراحة – واس: أكد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، أن أكثر من 80 مقاتلاً من تنظيم “داعش” الارهابي قتلوا في الضربات الأمريكية على معسكرات في ليبيا منهم عدة مسلحين ضالعين في التخطيط لهجمات في أوروبا.

وقال كارتر في تصريحات له في آخر يوم له في وزارة الدفاع تناقلتها وسائل الاعلام الليبية اليوم، “أنهم بالتأكيد أشخاص كانوا يدبرون عمليات في أوروبا ويحتمل أنهم كانوا على علاقة ببعض الهجمات التي وقعت في أوروبا”.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع بيتر كوك أنه “تم استخدام حوالي مئة من الذخائر” (قنابل أو صواريخ) في الهجوم.

ووجهت الضربات فجر الخميس إلى معسكرين للمسلحين على بعد 45 كلم عن سرت، المدينة التي طرد منها التنظيم في ديسمبر على يد قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف كوك أن واشنطن “ما زالت مستعدة لدعم الجهود الليبية لمواجهة التهديدات الإرهابية، وإلحاق الهزيمة بتنظيم “داعش في ليبيا”.

وشكلت خسارة سرت بعد أشهر من المعارك نكسة كبيرة للتنظيم المتطرف الذي فقد آخر معقل في الساحل الليبي .