كأس الملك: أربع مباريات في ختام دور الـ32

صراحة – الرياض : ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ32 تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفتح – الوطني

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: السبت 21 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

حكم الساحة: فهد العريني

المساعد الأول: عبدالرحمن الأسمري

المساعد الثاني: عثمان عبدالله

الحكم الرابع: ميثم الدليم

بطاقة المباراة

الرائد – الجبلين

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: السبت 21 يناير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

حكم الساحة: عبدالرحمن الشهري

المساعد الأول: ماجد سرور

المساعد الثاني: أحمد القرني

الحكم الرابع: مشاري المشاري

بطاقة المباراة

الخليج – العين

الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )

اليوم: السبت 21 يناير 2017 م

الوقت: 5,55 عصراً

حكم الساحة: حسن حبيب

المساعد الأول: علي بدوي

المساعد الثاني: حسين ابراهيم

الحكم الرابع: فهد العريني

بطاقة المباراة

النصر – الفيحاء

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

اليوم: السبت 21 يناير 2017 م

الوقت: 18,10

حكم الساحة: رائد الزهراني

المساعد الأول: عيسى الخيبري

المساعد الثاني: حسن النحيت

الحكم الرابع: عبدالله ظافر