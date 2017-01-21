كأس الملك: أربع مباريات في ختام دور الـ32

صراحة – الرياض : ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ32 تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الفتح – الوطني
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: السبت 21 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
حكم الساحة: فهد العريني
المساعد الأول: عبدالرحمن الأسمري
المساعد الثاني: عثمان عبدالله
الحكم الرابع: ميثم الدليم
بطاقة المباراة
الرائد – الجبلين
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: السبت 21 يناير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
حكم الساحة: عبدالرحمن الشهري
المساعد الأول: ماجد سرور
المساعد الثاني: أحمد القرني
الحكم الرابع: مشاري المشاري
بطاقة المباراة
الخليج – العين
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
اليوم: السبت 21 يناير 2017 م
الوقت: 5,55 عصراً
حكم الساحة: حسن حبيب
المساعد الأول: علي بدوي
المساعد الثاني: حسين ابراهيم
الحكم الرابع: فهد العريني
بطاقة المباراة
النصر – الفيحاء
الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
اليوم: السبت 21 يناير 2017 م
الوقت: 18,10
حكم الساحة: رائد الزهراني
المساعد الأول: عيسى الخيبري
المساعد الثاني: حسن النحيت
الحكم الرابع: عبدالله ظافر