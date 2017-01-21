أمين المنطقة الشرقية يطلق الشعار الجديد لأمانة المنطقة

صراحة – الدمام :أطلق معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الهوية الرسمية الجديدة لأمانة المنطقة الشرقية، التي يحمل تصميمها التراث الحضاري للمنطقة، وذلك ضمن إجراءات تطوير العمل في الأمانة والبلديات التابعة لها، بالإضافة إلى مواكبة التطورات والتغيرات الحديثة.

وأوضح المهندس الجبير أن أمانة المنطقة الشرقية، قامت بتجديد شعارها الرسمي، وذلك بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إذ تم استحداث هوية رسمية جديدة للأمانة والبلديات التابعة لها، بعد استخدام الهوية السابقة لأكثر من ثلاثين عاماً، لافتاً الانتباه إلى أن العمل على الهوية الجديدة أستغرق أشهرًا لتعدد مراحل تصميمه.

وأفاد أن الهوية الجديدة عمل عليها لجنة فنية متخصصة، على أن تحمل الطابع التراثي للمنطقة الذي يجمع بين البحر والصحراء، كما استعان المصممون بعلم الفن والألوان لإخراج الهوية بشكل يعكس التراث الحضاري للمنطقة، مشيرًا إلى أن التجديد للهوية جاء في إطار مواكبة التغيرات والتطورات، التي تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للأمانة, التي تنص على تحقيق التواصل الفاعل والتميز في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتطبيق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية, بالإضافة إلى الإبداع في تطوير الخدمات، وصممت هذه الهوية بشكل يتماشى مع كل البلديات، إذ يقبل التصميم إدراج اسم المدنية والمحافظة داخله، دون التأثير على شكله الجمالي.

وحول التصميم، أوضح الجبير أن الشعار يوحي بمنصة ترتكز إلى ما يشبه البحر، لافتاً الانتباه إلى أن وجود خاصية بصرية هندسيَّة في التصميم توحي بالخرائط المعمارية الإسلاميَّة المسطحة، وهذه الهندسية نفسها تعطيه حساً ديناميكياً معاصراً، كما يوحي الشعار بالبحر وبئر النفط، وهو ما يميز المنطقة الشرقيَّة، بالإضافة إلى البرج الهوائي الذي يعد من رموز المنطقة المعمارية، وله انعكاس في الماء، وكذلك اللون الأزرق واللازورد يشيران إلى البحر والماء والزرع .

وأكد المهندس الجبير حرص الأمانة على تطوير أعمالها الفنية وأنشطتها البلدية بما يتماشى مع رؤيتها التي تنص على أن تكون أمانة المنطقة الشرقية الرائدة في تقديم الخدمات المتميزة لتطوير مدن المنطقة لتصبح مدنًا مثالية على مستوى الشرق الأوسط .

وتعتزم أمانة المنطقة الشرقية البدء الفوري في اعتماد الهوية الجديدة، في جميع إداراتها المتعددة، بالإضافة إلى البلديات التابعة لها والبالغ عددها ٢٥ بلدية، متوزعة في مدن ومحافظات المنطقة.