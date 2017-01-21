لمرضى الكلى .. أمير الرياض يفتتح مركز لغسيل الكلى بمحافظة ثادق

صراحة – نواف العايد : افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ضمن زيارته التفقدية لمحافظتي ثادق والمحمل وحريملاء ، مركز الأمير سلطان لغسيل الكلى بمحافظة ثادق الذي أنشئ بكامل تجهيزاته على نفقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – .

واطلع سموه على الخدمة الطبية التي يقدمها المركز عبر 12 جهازاً للغسيل الكلوي، وزعت للرجال والنساء، كذلك وحدة غسيل للعزل لمن لديهم أمراض معدية، إضافة إلى مستودع للمحاليل الطبية ومحطة لمعالجة المياه وصالات انتظار للنساء وأخرى للرجال ، ملتقيا بالكادر الطبي للمستشفى، حيث التقطت لسموه مع الكادر الصور التذكارية.

وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بواسع رحمته وأن يجعل ما قدم للمحافظة وأهلها من تبرع في ميزان حسناته، مؤكداً أن هذا التبرع ليس مستغرب منه فهو رجل الخير والعطاء .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، قد وجه بإنشاء مبنى جديد مستقل لغسيل الكلى بمستشفى ثادق العام على نفقة سموه الخاصة، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت خمسة ملايين ريال، وسيخصص المبنى مركزاً لغسيل الكلى شاملاً جميع الخدمات الطبية والفنية والمساندة اللازمة، إضافة إلى أعمال الإنشاء والتجهيز الطبي وغير الطبي والأثاث، والخدمات اللازمة كافة، وجاءت هذه المبادرة لسموه رحمه الله بعدما علم بحاجة مستشفى ثادق الملحة لذلك .

من جهة أخرى زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مستشفى ثادق العام، تجول خلالها على الأقسام واطلع على الخدمات الطبية التي تقدمها، والتقى بالكادر الطبي وزار المرضى واستمع لملاحظاتهم عن الخدمات المقدمة في المستشفى .