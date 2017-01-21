مظاهرات مناهضة لترامب في أنحاء العالم

صراحة – وكالات : انضم مناهضون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنحاء العالم الى مظاهرات احتجاجية في الولايات المتحدة.

وتظاهر آلاف المحتجين في أستراليا ونيوزيلندا السبت 21 يناير/كانون الثاني.

وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص من الرجال والنساء في سيدني أكبر مدن أستراليا في هايد بارك قبل التوجه إلى مبنى القنصلية الأمريكية وسط المدينة.

وقالت ميندي فرايباند منظمة المسيرة لوكالة رويترز “لا نقوم بذلك كحركة مناهضة لترامب بحد ذاته.. بل احتجاجا على خطاب الكراهية ولهجة الخطاب البغيضة وكره النساء والتعصب وبغض الأجانب ونريد طرح صوت موحد للنساء في كل أنحاء العالم”.

كذلك تظاهر قام نحو ألفي شخص بمسيرة سلمية في أربع مدن في نيوزيلاندا، حسبما قالت بيتي فلاغلر منظمة مسيرة ويلنغتون.

ومن المزمع تنظيم نحو 670 “مسيرة للأخوات” في شتى أنحاء العالم اليوم بالإضافة إلى احتجاج في العاصمة الأمريكية واشنطن وذلك حسبما قال موقع منظمي المسيرات على الإنترنت والذي توقع مشاركة أكثر من مليوني شخص.

أحرق محتجون في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية العلم الأمريكي ودمية تمثل دونالد ترامب احتجاجا على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع المئات من المحتجين لافتات كتبوا عليها “لا لترامب، لا للكراهية، أمريكا كانت دائمة عظيمة” وتوجه المتظاهرون إلى مقر القنصلية الأمريكية في مونتريال وأضرموا النيران في مجسمات ورقية في الوقت الذي قامت فيه قوات الشرطة الكندية بحراستها.

وكان مناهضون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشتبكوا مع الشرطة في مدينة واشنطن ليل السبت ما أسفر عن إصابة 6 من رجال الشرطة التي أوقفت بدورها 217 من مثيري الشغب.