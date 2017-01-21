مقتل 16 شخصا معظمهم طلاب مجريون إثر تحطم حافلة في إيطاليا

صراحة – وكالات : قالت الشرطة الإيطالية وخدمة الإطفاء الوطنية يوم السبت إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 40 بعد اشتعال النيران في حافلة تقل طلابا مجريين على طريق سريع في شمال إيطاليا.

وخرجت الحافلة عن الطريق قرب مخرج على الطريق السريع عند مدينة فيرونا أثناء الليل. وقال جيرولامو لاكوانيتي قائد شرطة الطرق السريعة في فيرونا إن معظم الركاب طلاب والبقية كانوا معلمين وآباء وأمهات.

وقالت الشرطة الوطنية على تويتر “أطفال كثيرون بين ضحايا الحادث في فيرونا. اندلعت النيران في حافلة بعد اصطدامها بعمود” مضيفة أن الحافلة كانت قادمة إلى إيطاليا من فرنسا.

وصرح لاكوانيتي لقناة (سكاي تي.جي24) التلفزيونية بأن بعض الجرحى إصاباتهم طفيفة ولكن هناك إصابات أخرى خطيرة.

وتابع أن تحقيقا في سبب الحادث سيجري. وقال “لم ترد إلينا معلومات عن وجود أي سيارات أخرى ويبدو أنها (الحافلة) خرجت عن الطريق من تلقاء نفسها.”

ونشرت الشرطة صورا ولقطات تلفزيونية لهيكل الحافلة المحترق قرب جسر على الطريق. وأزيل الحطام من على الطريق حوالي الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.