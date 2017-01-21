السديس يدشن الدورة العلمية الثانية بالمسجد الحرام السبت المقبل

صراحة – محمد المحسن : يدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، السبت القادم, الدورة العلمية الثانية بالمسجد الحرام التي تنظمها الإدارة العامة التوجيه والإرشاد المسجد الحرام, وذلك بكرسي الدورات العلمية في باب الملك فهد الدور العلمي رقم (79).

وتأتي هذه الدورة العلمية انطلاقاً من رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية. وأن يكونا منبراً لنشر هدايات هذا الدين وتوجيه وإرشاد للمسلمين وصروح هدى للعالمين حيث تشهد كل عام إقبالاً كبيراً من طلاب العلم الشرعي الوافدين إلى المسجد الحرام من كل حدب وصوب للنهل من معين العلم الصافي .