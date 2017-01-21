الصالح وتاكو يجتمعان مع ممثلي الاتحاد التايلاندي

صراحة – الرياض : عقد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأستاذ زكي الصالح و مساعد المدير الفني للمنتخب السيد تاكو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم و تم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الخاصة بالمنتخب طيلة فترة إقامته في العاصمة التايلاندية ” بانكوك ” استعداداً لمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب تايلاند ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م كما تم تحديد مواعيد الاجتماع الفني و المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للمنتخب و تحديد المدرجات الخاصة لجماهير الأخضر ، كما تم زيارة ملعب المباراة و ملعب التدريب و تفقد مقر اقامة المنتخب في العاصمة التايلاندية ” بانكوك “