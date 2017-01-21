شرطة القصيم تتوصل “لخاطف” الطفلة ذات الثلاثة أعوام

صراحة – محمد المحسن : أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عند الساعة الثانية عشر والنصف من صباح يوم الإربعاء الموافق ١٤٣٨/٤/٢٠هـ عن تعرض طفلةٍ من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ثلاثة أعوام للإركاب من قبل شخصٍ مجهولٍ قام بإستدراجها أثناء تواجدها برفقة والدها والإعتداء عليها ثم لاذ بالفرار ، حيث تم العثور عليها وقد لحق بها إصابات عدة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العناية الصحية اللازمة وإخضاعها للفحوصات الطبية ..

مضيفاً بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي وفور تلقي البلاغ شرعت في جمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري حتى تمكنت بفضل الله من تحديد هوية المتهم والقبض عليه واتضح بأنه شابٌ في العقد الثاني من العمر ، وقد أقر عند سماع أقواله بإرتكابه لما بدر منه والإعتداء على المجني عليها عنوةً وإلحاق الضرر بها ..

موضحاً بأن المختصين بمركز شرطة جنوب بريدة وخبراء الأدلة الجنائية استكملوا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة ، فيما تم إيداع المتهم التوقيف بدار الملاحظة الإجتماعية ، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص ..

مؤكداً بأن شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص هذه البلاد على إستتباب الأمن وتحقيق العدل ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن أجهزة الأمن ستكون له بالمرصاد وسينال جزاءه الرادع ويكون العقاب الشرعي مصيره