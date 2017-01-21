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21 يناير, 2017   1679

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الانقلابيين في نهم

الجيش اليمني 2

صراحة – واس : حرر الجيش اليمني اليوم، مواقع جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء، من قبضة الانقلابيين.
ووفقاً لبيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير العديد من المناطق بعد معارك مستمرة تخوضها ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع بتغطية جوية من طيران التحالف العربي.
ونقل المركز عن مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السابعة قوله إن وحدات الجيش تمكنت، اليوم من تحرير منطقة الصافح الأبيض الذي يمتد لأكثر من 4 كيلو مترات، شمال قرية ضبوعة، في جبهة الميمنة بمديرية نهم.
وأضاف المصدر أن قواته تواصل التقدم نحو قرية ضبوعة، في ظل معارك مستمرة وسط تقهقر الميليشيات الانقلابية وتكبدها خسائر كبيرة، وقطع طرق الإمداد عنها.

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