تسرب غاز يتسبب فى انهيار منزل بحي الربوة

صراحة – الرياض : تبلغ الدفاع المدني بمدينة الرياض الساعه 3:07 من عصر اليوم بلغا يفيد عن انهيار منزل في حي الربوة وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني للموقع وكذلك الجهات المساعدة حيث اتضح أن الحادث عبارة عن انهيار منزل نتيجة تسرب غاز في مما أدى الى إصابة امرأة و رجل بإصابات متفرقة وقد عملت فرق الدفاع المدني في أعمال البحث تحت الانقاذ لتأكد من عدم وجود محتجزين وتعود أسباب الانهيار إلى تسر ب الغاز من المطبخ بكمية كبيرة وتشبع الموقع ومن ثمى حدوث اشتعال لحظي للغاز تسبب في قوة دفع هائلة محطما اجزاء كبيره من المنزل و معرض المتواجدين لاصابات.
والدفاع المدني يدعو الجميع الى أخذ الحيطة والحذر خاصة عند التعامل مع اسطوانات الغاز وتمديدات الغاز و التأكد من عدم وجود تسرب لما له من خطورة كبيره على الأرواح والممتلكات.
صرح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي.