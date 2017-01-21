تسرب غاز يتسبب فى انهيار منزل بحي الربوة

صراحة – الرياض : تبلغ الدفاع المدني بمدينة الرياض الساعه 3:07 من عصر اليوم بلغا يفيد عن انهيار منزل في حي الربوة وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني للموقع وكذلك الجهات المساعدة ‏حيث اتضح أن الحادث عبارة عن انهيار منزل نتيجة تسرب غاز في مما أدى الى إصابة امرأة و رجل بإصابات متفرقة وقد عملت فرق الدفاع المدني في أعمال البحث تحت الانقاذ لتأكد من عدم وجود محتجزين ‏ وتعود أسباب الانهيار إلى تسر ب الغاز من المطبخ بكمية كبيرة وتشبع الموقع ومن ثمى حدوث اشتعال لحظي للغاز تسبب في قوة دفع هائلة محطما اجزاء كبيره من المنزل و معرض المتواجدين لاصابات.

والدفاع المدني يدعو الجميع الى أخذ الحيطة والحذر خاصة عند التعامل مع اسطوانات الغاز وتمديدات الغاز و التأكد من عدم وجود تسرب لما له من خطورة كبيره على الأرواح والممتلكات.

‏صرح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي.