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21 يناير, 2017   1058

تعاونى الدوادمى ينظم عدة محاضرات خلال الأسبوع الجارى

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صراحة – خالد الحسين : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجامع الكبير في محافظة الدوادمي خلال الأيام القادمة، سلسلة من المحاضرات التوعوية المتعلقة بالأمن الفكري .
وتبدأ المحاضرات بعد غد عقب صلاة المغرب بمحاضرة بعنوان ” العواصم من الفتن ” يلقيها الدكتور خليفة بن مبارك السليس، كما يلقي اللواء الدكتور سعد بن عبدالله العريفي الثلاثاء القادم محاضرة بعنوان ” نعمة التوحيد وأثرها في تحقيق الأمن “، وفي يوم الاربعاء المقبل يلقي الشيخ راجح بن سالم العجمي محاضرة بعنوان ” حديث / من أصبح منكم آمنا في سربه “.
ويأتي تنظيم المحاضرات ضمن جهود المكتب الدعوية في المحافظة .

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