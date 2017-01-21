تعليم جدة يطلق خمس مبادرات متنوعة تركز على التربية القيمية

صراحة – جدة : طرحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في سياق مشاركتها في مشروع ” كيف نكون قدوة “، حيث تمثلت مبادرات تعليم جدة في مبادرة غرس ومبادرة مسابقة القيم ومبادرة كيف تكون إيجابيًا ومبادرة فبهداهم إقتده ومبادرة الملتقيات الحوارية .

وأوضح مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن احمد الثقفي أن تلك المبادرات تركز على التربية القيمية من خلال تشكيل شخصية المسلم المتزنة وتهذيب سلوكيات الفرد والحافظ على الأمن ووقاية المجتمع من السلبيات، إضافة إلى تحقيق غاية التوافق بين ظاهر الفرد وباطنه وفق مصفوفة من القيم الثابتة والمستمدة من المنهج الرباني, مشيرا إلى أن المستفيدين من مخرجات تلك المبادرات أكثر من ٧٥٠ ألف طالب وطالبة وما يقارب ٥٥ ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية بجميع مدارس جدة والمحافظات التابعة لها إضافة إلى المجتمع المحيط بالمدرسة .

وأشار إلى أنه سيتم ايصال رسالتها الوطنية عبر النشرات والمطويات والمطبوعات بأحجام مختلفة وبطريقة عرض مميزة وجاذبة، تحفز على الاقتناء وتساعد الطلاب والطالبات على استقصاء المعلومة بأيسر الطرق وأسهلها وأسرعها، بما يحقق الغاية من انتشارها، وذيوعها بينهم في يسر وسهولة، إضافة إلى تنظيم المحاضرات الهادفة ومشاركة العلماء والتربويين في إلقائها، وإشاعة روح التفاعل بين المحاضر والطلاب عبر النقاش الهادف، وطرح الأسئلة دون حرج عليهم، بجانب تنظيم مسابقات في هذا المجال، وإشاعة روح التنافس بين الطلاب والطالبات، وسيتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تويتر وسناب شات وانستغرام والفيس بوك وغيرها نظرًا لتفاعل قطاع الشباب خاصة مع هذه الوسائط الإعلامية الجديدة، بما يتيح فرصة كبيرة لإيصال رسالة المشروع بمبادرته المختلفة إليهم.