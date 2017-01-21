تعليم مكة يفتتح حاضنتين جديدة في حي الفيحاء وحي الإسكان

صراحة – الرياض: افتتح مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي اليوم حاضنتين جديدة في مدرستي فاطمة الزهراء في حي الفيحاء والمدرسة 49 الثانوية في حي الإسكان , بحضور مستثمر الحضانات سعد جميل القرشي .

وعد الحارثي وجود حاضنات داخل المدارس خطوة ستسهم في استقرار نفسي للمعلمات وخلق بيئة عمل مريحة لهن حيث ستتقلص المشاكل التي يتسبب الأسرية فالحاضنات توفر الأجواء الملائمة وتقدم الرعاية الكافية للأطفال ، فيما تعمل بعض الحضانات على إكساب الأطفال الثقة العالية بالنفس ، وتعلم المشاركة واحترام وجود الآخرين ، وإحسان قدرة الطفل على الإبداع .

وأضاف منذ أن تحول إشراف حضانات الأطفال إلى وزارة التعليم ، تم تشكيل لجنة لدراسة احتياجات ومتطلبات مشروع الحضانات في السعودية حيث تم إصدار اللائحة التنظيمية والتشغيلية التي يتم تشغيلها من قبل مستثمري القطاع الخاص باستخدام المرافق التعليمية الحكومية , لافتا النظر إلى إبرام العقود التشغيلية مع القطاع الخاص وانه تم افتتاح قرابة 90 حاضنة .

من جانبه بين مستثمر الحضانات سعد جميل القرشي أن هدف تدشين حاضنات لمعة عطاء هو تقديم رعاية مميزة للأطفال واستقرار نفسي للمعلمات , مشيراً إلى أن كل حاضنة تحتوي على برامج ترفيهية للأطفال إلى جانب رعاية طبية متمثلة في وجود طبية تعنى بالخدمات الطبية للأطفال على مدارس العام الدراسي واستقطبنا كفاءات نسائية مؤهلة لتشغيلها بشكل احترافي .