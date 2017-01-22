المنتخب السعودي الأول لكرة اليد يلتقى نظيره الأرجنتيني اليوم

صراحة – نواف العايد : يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره الأرجنتيني اليوم في مدينة برست الفرنسية في مواجهة تحديد المراكز من الـ 17 إلى الـ20 ضمن منافسات بطولة العالم الـ 25 لكرة اليد المقامة حالياً في فرنسا.

ويسعى المنتخب السعودي لإنهاء مشاركته في بطولة العالم بتحقيق المركز الـ 17 وتعويض خسارته بالصعود إلى دور الـ 16، حيث سيقابل في حال انتصاره الفائز من مواجهة تونس وبولندا.

وأبدى لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد هشام العبيدي عزمهم على تجاوز المنتخب الأرجنتيني في مواجهة اليوم.

وقال “نطمح بدون أدنى شك إلى تقديم كل ما لدينا لتجاوز المنتخب الأرجنتيني الصعب وذلك بعزيمة اللاعبين ومن خلفهم الجهازين الفني والإداري الذين قدموا كل ما يمكن تقديمه لنظهر بأفضل صورة “.

وأضاف، كل المنتخبات المتواجدة حالياً في المونديال تعد صفوة المنتخبات العالمية ولذلك كل المواجهات قوية وتحتاج لتركيز عالي وبذل جهد أكبر وهو ما سنقوم به في المواجهة بإذن الله ومواصلة تشريف كرة اليد السعودية.