مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في خروج قطار عن القضبان في الهند

صراحة – وكالات : قالت الشرطة الهندية إن ما لا يقل عن 26 شخصا قُتلوا كما أصيب 50 آخرون مساء السبت عندما خرجت تسع عربات من قطار ركاب عن القضبان في شرق الهند في أحدث كارثة تشهدها السكك الحديدية الحكومية الواسعة والمعرضة للحوادث في الهند.وخرج القطار السريع القادم من جاجدالبور إلى بوبانسوار عن القضبان قرب كونيري في ولاية اندرا براديش على بعد نحو 30 كيلومترا خارج بلدة رايجار.

وقال مدير الشرطة المحلية إل.كيه.في.رانجا راو إن “تسع عربات خرجت عن القضبان منها ثلاث عربات انقلبت وسقطت من على القضبان.

“معظم المصابين والوفيات من عربات النوم الثلاث.”

وقال راو إنه لم يتم اكتشاف دليل على وجود تخريب وأضاف أن سبب خروج القطار عن القضبان خلل فني على ما يبدو. وبدأت عمليات الإنقاذ وتم سحب العربات التي خرجت عن القضبان من موقع الحادث.

وتعاني السكك الحديدية الحكومية الهندية التي بنيت وقت الحكم الاستعماري البريطاني من سجل مروع فيما يتعلق بالأمان وذلك نتيجة عقود من قلة الاستثمارات وإعطاء أولوية لإبقاء أسعار التذاكر منخفضة للركاب البالغ عددهم 23 مليون نسمة والذين يستخدمون شبكة السكك الحديدية يوميا.

وفي آخر حادث خطير قُتل 150 شخصا عندما خرج قطار عن القضبان أواخر العام الماضي في ولاية أوتار براديش بشمال الهند. وسجلت الهند مقتل 27581 شخصا في حوادث قطارات في 2014 مع سقوط معظم الضحايا من قطارات أثناء سيرها أو تعرضهم للدهس.