زلزال وتسونامي في بابوا غينيا الجديدة

صراحة – وكالات : حذر الخبراء من إمكانية التسونامي بعد زلزال ضرب إحدى جزر بابوا غينيا الجديدة الأحد 22 يناير/كانون الثاني بقوة 8 درجات.

وحسب آخر المعطيات ضرب زلزال بقوة 8 درجات هذه الدولة، مركزه على بعد 40 كيلومترا إلى الغرب من مدينة بانغون في منطقة بوغنفيل، على عمق 153.8 كيلومترا، ولم ترد أنباء بعد عن سقوط ضحايا.

وحذر الخبراء الأمريكيون من التسونامي على سواحل بابوا غينيا الجدية و جزر سليمان وناورو وبوهنباي(ميكرونيزيا) وكوسايي وفانواتو وتروك وإندونيسيا.

تجدر الإشارة إلى أن بابوا غينيا الجديدة تعتبر جزءا من “الحلقة النارية” في المحيط الهادئ، أي الصدع التكتوني العظيم المتميز بارتفاع حدة نشاطه الزلزالي، حيث تجري فيه 90% من كافة الهزات الأرضية في العالم.