“التوجيه والإرشاد” يعلن عن إقامة الدورة العلمية الثانية بالمسجد الحرام

صراحة – مكة : يطيب للإدارة العامة التوجيه والإرشاد أن تدعوكم لحضور الدورة العلمية الثانية بالمسجد الحرام وذلك تحت رعاية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك انطلاقاً من رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية وأن يكونا منبراً لنشر هدايات هذا الدين وتوجيه وإرشاد للمسلمين وصروح هدى للعالمين.

وتشهد الدورة العلمية كل عام إقبالاً كبيراً من طلاب العلم الشرعي الوافدين إلى المسجد الحرام من كل حدب وصوب للنهل من معين العلم الصافي وإرواءً لظمأ المعرفة المتقد في روح الشباب الذين تسمو بهم الأمة الإسلامية.

وتقام الدورة ابتداءً من يوم من يوم السبت الموافق (30 / 04 / 1438هـ) إلى يوم الخميس الموافق (05 / 05 / 1438هـ وذلك بكرسي الدورات العلمية في باب الملك فهد الدور العلمي رقم (79).