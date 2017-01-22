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22 يناير, 2017   2208

البيت الأبيض: ترامب يعتزم الاجتماع مع رئيسة وزراء بريطانيا ورئيس المكسيك

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتحدث خلال اجتماع في دافوس يوم 19 يناير كانون الثاني 2017. تصوير: روبين سبريتش - رويترز.

 

صراحة-وكالات:يرتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاجتماع قريبا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس المكسيكي إنريك بينا نييتو وهما حليفان منذ فترة طويلة للولايات المتحدة يشعران بقلق من الطريقة التي ستؤثر بها رئاسته على علاقات بلديهما مع واشنطن.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض يوم السبت إن ترامب سيلتقي يوم الجمعة مع ماي في واشنطن.

وسيكون هذا الاجتماع فرصة لماي التي واجهت صعوبة في بادئ الأمر في بناء علاقات مع فريق ترامب الانتقالي لبحث ما يُوصف منذ فترة طويلة “بالعلاقة الخاصة” بين البلدين وهو محور أساسي في سياسة بريطانيا الخارجية.

وقال ترامب إنه يريد ترتيب اتفاقية تجارية ثنائية سريعة مع بريطانيا.

وامتنع مكتب ماي عن التعليق.

وقال سبايسر إن التجارة ستكون جزءا أيضا من أجندة اجتماع ترامب مع بينا نييتو إلى جانب الهجرة والأمن. وأضاف أن الزعيمين تحدثا هاتفيا يوم السبت وناقشا الاجتماع في 31 يناير كانون الثاني.

وقال ترامب إنه يريد إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي وقعت في 1994 مع كندا والمكسيك من أجل تحسين الشروط للعمال الأمريكيين.

وقال سبايسر إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تحدثا هاتفيا أيضا يوم السبت وناقشا ترتيب “اجتماعات إضافية خلال الأيام المقبلة.”

 

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