“العمل والتنمية الاجتماعية”: 5 محاور رئيسية لتقييم المنشآت المشاركة في جائزة رواد السلامة والصحة المهنية

صراحة-الرياض:قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن المنشآت المشاركة في جائزة رواد السلامة والصحة المهنية، يتم تقييمها بناء على 5 محاور رئيسية هي:إحصاءات السلامة والصحة المهنية، والتزام القيادة بالسلامة والصحة المهنية، ومدى قوة وجودة نظام السلامة والصحة المهنية في المنشأة، والتقارير وقنوات التواصل، والتوجيه والإرشاد.

وأشار سعادة وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، إلى أن جائزة رواد السلامة والصحة المهنية تستهدف ثلاثة قطاعات هي: التشييد والبناء، والصناعة، والتجارة، مشيرا إلى أن بيانات وتقارير آخر ثلاث سنوات تشير إلى أن هذه القطاعات تشكل أكبر نسبة إصابات وحوادث عمل، لذا جرى تركيز الجائزة على هذه القطاعات لرفع مستوى التوعية لدى أصحاب العمل والعاملين بأهمية حماية سلامة وصحة العاملين، من أجل المساهمة في تقليل إصابات وحوادث العمل.

وحددت الوزارة، ثلاث اشتراطات للمشاركة في جائزة رواد السلامة والصحة المهنية، تمثلت في أن تكون المنشأة تعمل في سوق العمل السعودي لآخر عامين متتاليين (2015 و2016م) ، وألا يقل عدد العاملين في المنشأة عن 500 عامل خلال العام 2016م، ولا يوجد على المنشأة أي دعوى قضائية أو تحقيق حالياً.

وجاء اطلاق الجائزة، لترسيخ وتعزيز مبدأ السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى أولويات الوزارة لجذب واستقرار القوى العاملة، ورفع أداء العمل، وحماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة.

وأكد الدكتور الفالح، أن اختيار أفضل المنشآت يتم بحسب سجلها في السلامة والصحة المهنية، ثم تقييم أداء المنشآت المرشحة بناء على معايير وممارسات عالمية.

وأبان الفالح، أن مبادرة جائزة المنشآت المتميزة في السلامة والصحة المهنية “رواد السلامة” جاءت من مبدأ تحفيز المنشآت على الاهتمام أكثر بالسلامة والصحة المهنية، وتكريم المنشآت المتميزة في ذلك، بالإضافة إلى دور الوزارة المهم في تطوير بيئة العمل، وسعيها إلى رفع مستوى التوعية بالسلامة والصحة المهنية، بما يُسهم في تطوير أداء العمل، وينعكس إيجاباً على سلامة وصحة العاملين، واستقرارهم.

يذكر أن، أن باب التسجيل في الجائزة مفتوح واخر يوم لاستقبال الطلبات بتاريخ 31 يناير2017م، كما يمكن تسليم مستندات التقديم على الجائزة عن طريق البريد الإلكتروني التالي: OSHchampions@mlsd.gov.sa.

في حين أنه بإمكان المنشآت التسجيل في الجائزة بالدخول على موقع الوزارة www.mlsd.gov.sa، ثم اختيار بوابة العمل، والذهاب إلى الصفحة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وقراءة الشروط والأحكام، ومعايير التقديم والتقييم، وتحميل مستند التقديم وتعبئته كاملاً، وإرسال مستند التقديم بعد تعبئته بالبيانات إلى إيميل الجائزة، ومن المنتظر تكريم المنشآت الفائزة في نهاية شهر فبراير 2017م