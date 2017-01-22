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22 يناير, 2017   2300

وزارة الإسكان توثق مبادراتها في إصدار جديد

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صراحة-الرياض:رصدت وزارة الإسكان في كتاب أصدرته مؤخراً مبادراتها الخاصة بتهيئة السكن المناسب تحت عنوان “مبادرات وزارة الإسكان” وتلقت وكالة الأنباء السعودية “واس” نسخة منه.
وقال معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في تقديمه للإصدار “إنه يتناول موضوعات تهم المستثمر والمطور العقاري والمواطن ودعم أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتهيئة السكن المناسب للمواطن.
وأوضح أن المملكة شهدت حزمة من القرارات النوعية والتاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين التي أستهدفت أمن واستقرار المواطن والمزيد من النهضة والتطور في جميع المجالات ومنها مجال الإسكان التي جاءت فيها القرارات الداعمة لتمكين المواطن من الحصول على السكن المناسب، مبيناً أن الوزارة عملت جاهدة على تنفيذ هذه القرارات لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وأعدت الكثير من المشاريع التي تضمنت برامج وخطط وتأسيس مركز بيانات ومعلومات الإسكان الدقيقة ومحاولة إصدار مؤشرات حقيقية للسوق الإسكاني ليسهم بدوره في نضح السوق وخدمة جميع أطرافه .
ورأى وزير الإسكان أن أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة هو مشروع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف الإسهام في تهيئة العديد من الوحدات السكنية المتنوعة ،مشددا أن الوزارة دعمت ذلك بانشاء مركز خدمات المطورين ،إضافة إلى تنظيم البيع على الخارطة وتفعيل نظام مجالس إتحاد الملاك الذي يستهدف إدارة المجمعات السكنية وتنظيمها وما يتعلق بها.
وتضمن إصدار “مبادرات وزارة الإسكان” رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها ومنطلقاتها ومهامها، إضافة إلى المشاريع والمبادرات التي اتخذتها كتأسيس المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني ، ومركز خدمات المطورين ” إتمام ” وبرنامج البيع على الخارطة ” وافي ” ، إضافة إلى الشراكة مع القطاع وخفض تكلفة المسكن وتنظيم قطاع الإيجار ودوره في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

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