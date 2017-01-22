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22 يناير, 2017   1748

الحملة الوطنية السعودية تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين في الشمال السوري ضمن مبادرة “لأجلك يا حلب “

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صراحة-الرياض:واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين النازحين من مدينه حلب مؤخراً وذلك من خلال تأمينهم بالمواد الإغاثية الأساسية على الشريط الحدودي التركي السوري وتحديداً في منطقة باب السلامة ضمن مبادرة “لأجلك يا حلب ” .
وأكد مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن التوزيعات التي تتم في الداخل السوري تجري كما هو معد لها مسبقًا من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية التركية لضمان وصولها لمستحقيها وتغطية أكبر عدد ممكن منهم بإذن الله .
وأشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان بدوره إلى أن هذه المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية تأتي بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء النازحين السوريين الذين يعانون نقص الخدمات الإنسانية والإغاثية, منوهًا أن المساعدات إلى الداخل السوري ستشمل النازحين السوريين بالشمال السوري في منطقة حلب وأريافها و إدلب وأريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام بواقع 400 ألف سترة و 176 ألف بطانية كبيرة و 188 ألف بطانية للأطفال و 288 ألف طقم شتوي و 144 ألف قميص شتوي و 172 ألف شال نسوي.

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