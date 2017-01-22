الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنظم سلسلة محاضرات بمحافظة الطائف لحماية الشباب من الأفكار الضالة

صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد بعد غدٍ, عدداً من المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة الطائف .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع سمير بن علي خيري, أن سلسلة المحاضرات التي ستستمر بمشيئة الله حتى تاريخ 1437/8/27هـ تهدف إلى محاربة الفكر الضال وتوعية الشباب من الأفكار المنحرفة التي تشكل خطراً على المجتمعات والدول .

وأبان خيري أن أولى المحاضرات سيلقيها سعيد بن رده الجدعاني بعنوان ” التحذير من خطر الذنوب و المعاصي” بجامع بلال بن رباح في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/4/26هـ, فيما يلقي عبد المجيد بن سليمان الرويلي, محاضرة بعنوان “درس تفسير من جزء عم من تفسير ابن كثير” بجامع التوحيد في الحوية كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء من تاريخ 1438/5/2هـ .

ويلقي ناصر بن سعود العتيبي محاضرة بعنوان ” درس في تفسير البغوي ” بجامع السناح في الحوية كل يوم ثلاثاء بعد صلاة العشاء من تاريخ 1438/5/3هـ , ويلقي فوزان بن سالم القثامي محاضرة بعنوان “موقف المسلم من الفتن ” بجامع العمري في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/5/10هـ, فيما يلقي أمين بن محمد رياش, محاضرة بعنوان ” سلسلة أعمال القلوب الخوف الرجاء” بجامع جوهرة العبيكان في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/5/15هـ, ويلقي سعيد بن رده الجدعاني محاضرة بعنوان ” التحذير من خطر الذنوب و المعاصي ” بجامع بلال بن رباح في الحوية بعد صلاة المغرب من يوم 1438/5/24هـ إلى 1438/5/27هـ.

كما يلقي بدر بن علي العتيبي محاضرة بعنوان شرح حديث “بادروا بالإعمال فتناً كقطع الليل المظلم ” بجامع خادم الحرمين في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/5/30هـ, ومحاضرة يلقيها فوزان بن سالم القثامي بعنوان “وصايا نبوية ” بجامع بلال بن رباح في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/6/7هـ .

ويلقي أمين بن محمد رياش محاضرة بعنوان ” سلسلة أعمال القلوب المحبة الرضاء ” بجامع جوهرة العبيكان في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/6/13هـ, ويلقي بدر بن علي العتيبي محاضرة بعنوان ” محبة النبي صلى الله عليه و سلم ” بجامع بلال بن رباح في الحوية بعد صلاة المغرب 1438/6/16هـ , ويلقي فوزان بن سالم القثامي محاضرة بعنوان “شرح كتاب الأربعون النبوي” بجامع عائشة بالوكرة في الحوية كل يوم اثنين بعد صلاة المغرب من يوم 1438/6/21هـ إلى 1438/8/20هـ , فيما يشرح بدر بن علي العتيبي, حديث ” إنما الأعمال بالنيات” بجامع البصيلي في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/7/7هـ , ويلقي أمين بن محمد رياش محاضرة بعنوان ” سلسلة أعمال القلوب التوكل الخشوع ” بجامع جوهرة العبيكان في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/7/12هـ , ويلقي فوزان بن سالم القثامي محاضرة بعنوان ” التحذير من خطر الخوارج ” في جامع العمري في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/7/14هـ, و يلقي ناصر بن سعود العتيبي محاضرة في تفسير قوله تعالى” أفلا يتدبرون القران ” بجامع خادم الحرمين الشريفين في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/7/20هـ.

ويلقي عبد الله بن حماد الرسي محاضرة بعنوان ” رحلة إلى الدار الآخرة ” بجامع الدعوة في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/7/25هـ, فيما يلقي سعد بن سعيد الحجري محاضرة بعنوان ” حسن الخلق ” بجامع الدعوة في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/8/1هـ , ويلقي أمين بن محمد رياش محاضرة بعنوان “سلسلة أعمال القلوب, الصبر ـ والشكر ” بجامع جوهرة العبيكان في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/8/11هـ.

وفي جامع البستان في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/8/14هـ, يلقي عبد العزيز بن سعود عرب محاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى ” و الذاكرين الله تعالى والذاكرات ” , ويلقي فوزان بن سالم القثامي, محاضرة بعنوان” الفتن و الملاحم في ضوء الكتاب و السنة ” بجامع الغنامي في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/8/19هـ , فيما يلقي فهد عايض القثامي, محاضرة بعنوان ” التحذير من خطر الخوارج ” بجامع جالي في الحوية بعد صلاة المغرب يوم 1438/8/19هـ .