“مدن” تغطي مدنها الصناعية بـ 64 ألف شجرة و1,8 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء

صراحة-الرياض:كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، أنها غطَّت في 2016 مدنها الصناعية بقرابة (64) ألف شجرة، و (1,8) مليون متر مربع من المسطحات الخضراء، وذلك ضمن برنامجها للمحافظة على البيئة.

و تهدف “مدن” من برنامجها المحافظة على البيئة من خلال التشجير ونشر المسطحات الخضراء إلى تعزيز تنقية الهواء من الغبار والأبخرة، وتلطيف الجو وخفض درجات الحرارة والحد من الضوضاء داخل المدن الصناعية، بما يجعلها مدناً جاذبة وصديقة للبيئة.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي سامي الحسيني، أن “مدن” زودت مدنها الصناعية بخطوط وشبكات ري خاصة بالتشجير، تعمل وفق تقنيات عالية وحديثة، ويتم التحكم بها عن طريق برامج الكمبيوتر وأجهزة الستالايت، بجانب توفيرها محطة أرصاد خاصة بشبكة الري.

يذكر أن “مدن” قامت ضمن توجهاتها نحو تحويل المُدن الصناعية إلى مُدن صديقة للبيئة، بإنشاء “بحيرة مدن” بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، التي تم افتتاحها منتصف مارس من العام 2014م، على مساحة 400 ألف متر مربع، وتعد أكبر بحيرة صناعية متجددة في المملكة، ومكاناً سياحيا جاذباً للزوار على مستوى المنطقة الشرقية.