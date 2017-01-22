“تعليم عسير” يقر إجراءات جديدة لمعالجة الكثافة الطلابية

صراحة – نواف العايد : أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اليوم إجراءات جديدة لمعالجة الكثافة الطلابية في مدارس المنطقة، منها إحداث فصول دراسية جديدة في المدارس المزدحمة بالطلاب في حال كانت مبانيها تسمح بذلك ، إضافة إلى بحث استحداث مدارس جديدة على مستوى المنطقة.

وبين مدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أنه تم توجيه قادة العمل التربوي في الميدان، بالرفع لإدارة التعليم بشكل عاجل بأسماء المدارس التي يزيد فيها عدد الطلاب والطالبات في الصف الدراسي الواحد عن 30 طالبا أو طالبة، مع مقترح لحل مشكلة كل مدرسة على حده، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى إيجاد الحلول لمشكلات الازدحام في بعض المدارس، وصولاً إلى تهيئة بيئة مدرسية مناسبة ، داعياً إلى ضرورة رفع البيانات إلى إدارة التخطيط المدرسي بتعليم قبل يوم الخميس المقبل.