هيئة السياحة تدعم “ويا التمر أحلى” بـ 25 حرفة يدوية وصناعة تقليدية

صراحة – فيصل القحطاني : تشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء، في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة بعنوان ” ويا التمر أحلى “, الذي تنطلق فعالياته الأربعاء القادم، بعرض 25 حرفة يدوية وصناعة تقليدية .

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد بن أحمد الفريدة, أن الهيئة تشارك في المهرجان ممثلةً في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ” بارع “، بالكثير من الحرف والصناعات التقليدية ارتبط بالنخلة وصناعة التمور، حيث أن المهرجان يحاكي هوية الأحساء الزراعية، مشيراً إلى أن المشاركة في المهرجان لتسليط الضوء على نشاط الهيئة وبرامجها السياحية والتراثية، ولتعريف الزائرين بمقدمي خدمات السفر والسياحة، والإيواء الفندقي في الأحساء .