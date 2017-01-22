الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع ‏استراتيجية في محافظة لحج ‏

صراحة – خالد الحسين : نجحت وحدات من القوات المسلحة اليمنية اليوم في ‏تأمين موقع التبة الحمراء الإستراتيجي، الواقع في ‏منطقة كرش بمحافظة لحج، جنوب اليمن.‏

وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة واللواء الثاني ‏مشاه اللواء فضل حسن، في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني للقوات المسلحة اليمنية :” إن القوات ‏المسلحة كسرت هجوماً عنيفاً للمليشيات الانقلابية، ‏مستمرًا منذ الجمعة الماضية وحتى اليوم”.‏

وأشار المسؤول العسكري اليمني إلى أن وحدات ‏الجيش استطاعت صد الهجوم والسيطرة على التبة ‏الحمراء بالكامل وعلى عدة مواقع محيطة, مبينًا أن ‏مقاتلي الجيش في المنطقة نجحوا في تجريد المليشيات ‏من التحصينات الجبلية ووضعهم في مناطق مكشوفة.‏